ABD'nin Tennessee eyaletinde 20 kişiyi taşıyan çift motorlu bir uçağın düşmesi sonucu ölen olmadığı, bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.
Tennessee Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle öğleden sonra Coffee County bölgesine düşen çift motorlu uçak kazasında ölen olmadı.
20 kişiyi taşıyan uçağın kırsal bir bölgede düşmesi sonucu kimsenin hayatını kaybetmediğini açıklayan yetkililer, sadece bazı yolcuların yaralandığını ve bu kişilerin helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tennessee'de Uçak Kazası: Yaralılar Var, Ölü Yok - Son Dakika
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