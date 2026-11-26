Tennessee'den kalkan FedEx kargo uçağı Miami'de pistten çıktı, uçuşlar durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tennessee'den havalanan FedEx kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten kısa süre sonra pistten çıktı; havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. FAA, olayda yaralanan olmadığını ve uçuşların kısa sürede normale döneceğini bildirdi, soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda FedEx'e ait bir kargo uçağının inişten sonra pistten çıkması nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Tennessee eyaletinden havalanan FedEx'e ait kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na indikten kısa süre sonra pistten çıktı.
Bunun üzerine Miami Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
FAA'den yapılan ikinci açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve uçuşların kısa süre içinde normale döneceği aktarıldı.
FAA, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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