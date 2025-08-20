WASHINGTON, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki Union İstasyonu'nun dışında devriye gezen Ulusal Muhafızlar, 19 Ağustos 2025.
ABD'nin Tennessee eyaleti, Trump'ın başkent Washington'daki suç ve evsizlik sorunlarının kontrolden çıktığı yönündeki iddialarının ardından salı günü yaklaşık 160 Ulusal Muhafız'ı başkente göndereceğini duyurdu. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Tennessee, Washington'a Ulusal Muhafız Gönderiyor - Son Dakika
