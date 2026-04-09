Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Barınma Akreditasyon Eğitimlerine Başladı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, telsiz ve haberleşmenin ardından barınma akreditasyon eğitimlerine başladı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Telsiz ve haberleşme eğitimlerini tamamlayan ekip, bu kez Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen barınma akreditasyon eğitimine başladı. Eğitim programı kapsamında afet ve acil durumlar sonrasında afetzedelerin güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmalarının sağlanmasına yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Programda; geçici barınma alanlarının kurulumu, çadır ve konteyner yerleşim planlaması, saha lojistiği, hijyen koşullarının sağlanması ve kriz anında koordinasyon gibi başlıklar ele alınıyor.

Alanında uzman AFAD eğitmenleri eşliğinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, ekip üyeleri olası afet senaryolarına karşı hazırlıklarını güçlendirirken, ulusal standartlara uygun akreditasyon sürecine de hazırlanıyor. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerle personelin sahada hızlı, etkin ve organize müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tepebaşı Arama Kurtarma ekibinin yıl boyunca planlanan eğitim takvimi doğrultusunda farklı başlıklarda çalışmalarını sürdüreceği, bu sayede afetlere karşı kurumsal hazırlık seviyesinin sürekli geliştirileceği belirtildi.