Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibinden Yörük Akçayır'da Fidan Dikme Etkinliğine Destek

08.05.2026 11:13  Güncelleme: 11:45
(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yörük Akçayır'da düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Orman varlığının korunması ve artırılmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ekip üyeleri, yeşil alanların çoğalması için gönüllü olarak çalıştı. Etkinlik boyunca çok sayıda fidan dikilirken, doğanın korunmasına yönelik farkındalık mesajları verildi. Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren TAK ekibi, afetlere hazırlık faaliyetlerinin yanı sıra çevre ve doğa odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarında da aktif rol alıyor. Ekip yetkilileri, kurumlar arası iş birliklerini güçlendirerek hem afet bilincinin hem de çevre duyarlılığının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

"AFETLERE HAZIRLIK" VURGUSU

Belediye Başkanı Ahmet Ataç da afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine değinerek, "Ekibimiz, doğamıza nefes olacak fidanları toprakla buluştururken, bir yandan da dayanışmanın ve ortak sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya seriyor. Olası afetlere karşı önceden hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Tepebaşı Arama Kurtarma ekibimiz, bugüne kadar görev aldığı deprem ve yangınlarda başarılı çalışmalara imza attı. Afet anlarında ilk dakikaların ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ekiplerimizin eğitimlerini aralıksız sürdürüyor, ekipmanlarımızı güçlendiriyor ve her an göreve hazır şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak hem doğamızı korumak hem de vatandaşlarımızın güvenliği için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

