Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım göçmenleri ile bir araya geldi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Romanya'dan kardeş kenti Köstence'den şehri ziyaret etmek için Eskişehir'e gelen Kırım göçmenleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya geldi.

Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen'in de eşlik ettiği konuk heyet ile meclis salonunda buluşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, misafirleri ile sohbet etti. Köstence ile kardeş kent olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç, iki kent arasındaki kültürel ve sosyal iş birliğinin gelecekte daha da artmasını temenni etti.

Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen de Başkan Ataç'a Kırım göçmenleri ile dostluğu ve destekleri için teşekkür etti. Köstenceli misafirler ise Eskişehir'i gezdiklerinde çok beğendiklerini söyleyerek başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç'ı tebrik etti.