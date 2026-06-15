Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Nemli ve Tekeciler'de Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nemli ve Tekeciler mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri yerinde dinledi. Yağmur dualarına da katılan Ataç, "Her mahallemizin sesine kulak veriyor, Tepebaşı'nı dayanışmayla büyütüyoruz" dedi.

Başkan Ataç, hafta sonu Nemli ve Tekeciler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Nemli Mahallesi Muhtarı İbrahim Koçhan ve Tekeciler Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat ile de görüşen Ataç, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlardan gelen taleplere ilişkin bilgi alarak mahalle sakinlerinin sorunlarını ve beklentilerini yerinde dinledi.

YAĞMUR DUALARINA KATILDI

Ataç, ziyaretleri sırasında Nemli ve Tekeciler mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur dualarına da katıldı. Vatandaşlarla birlikte bereketli bir yıl temennisinde bulunan Ataç, kırsal mahallelerde yaşatılan geleneklerin toplumsal birlik ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

MUHTAR KOÇHAN'A YENİ TESİS İÇİN ÖZEL HEDİYE

Ataç ayrıca, Nemli Mahallesi'ne kazandırılan Nemli Sosyal Tesis Toplantı ve Taziye Evi dolayısıyla Mahalle Muhtarı İbrahim Koçhan'a özel tasarım nazar boncuğu hediye etti. Ataç, tesisin mahalle sakinlerinin bir araya gelmesine, dayanışmanın güçlenmesine ve ortak ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ataç, şunları söyledi:

"Her mahallemizin sesine kulak veriyor, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyoruz. Muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışarak sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bugün Nemli ve Tekeciler'de hemşerilerimizin sevgisi ve samimiyetiyle karşılaştık. Yağmur dualarına katılarak bereket dileklerimizi paylaştık. Bu güzel birliktelik, dayanışma kültürümüzün en güçlü göstergesidir. Tepebaşı'nı hep birlikte, ortak akılla ve dayanışmayla daha güzel yarınlara taşıyacağız."