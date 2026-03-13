Başkan Ataç'tan Öğrencilere Gelecek Mesajı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Ataç, "Bugünün öğrencileri yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacak. Onların bilinçli, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Ataç, ziyaret kapsamında Kampüs Müdürü Ulaş Sağırkaya, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Ataç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla hazırlanan Çanakkale Geçilmez köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin sorumluluğu"

Geleceğin teminatı çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle sohbet etmek, onların düşüncelerini dinlemek bizlere umut veriyor. Bugünün öğrencileri yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacak. Onların bilinçli, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı ziyarette öğrencilerimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları 'Çanakkale Geçilmez' köşesini görmek de ayrıca gurur vericiydi. Ara tatilin öğrencilerimiz için dinlenip yeni döneme enerji toplayacakları güzel bir zaman olmasını diliyorum. Şimdiden tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."