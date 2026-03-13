Başkan Ataç'tan Öğrencilere Gelecek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Ataç'tan Öğrencilere Gelecek Mesajı

13.03.2026 14:38  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Ataç, "Bugünün öğrencileri yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacak. Onların bilinçli, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Ataç, "Bugünün öğrencileri yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacak. Onların bilinçli, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Ataç, ziyaret kapsamında Kampüs Müdürü Ulaş Sağırkaya, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Ataç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla hazırlanan Çanakkale Geçilmez köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin sorumluluğu"

Geleceğin teminatı çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle sohbet etmek, onların düşüncelerini dinlemek bizlere umut veriyor. Bugünün öğrencileri yarının yöneticileri, bilim insanları ve sanatçıları olacak. Onların bilinçli, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı ziyarette öğrencilerimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları 'Çanakkale Geçilmez' köşesini görmek de ayrıca gurur vericiydi. Ara tatilin öğrencilerimiz için dinlenip yeni döneme enerji toplayacakları güzel bir zaman olmasını diliyorum. Şimdiden tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan Öğrencilere Gelecek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:31:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Ataç'tan Öğrencilere Gelecek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.