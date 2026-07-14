Ataç'tan anlamlı ziyaret: Kartal Store TIR'ında dayanışma - Son Dakika
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Ataç'tan anlamlı ziyaret: Kartal Store TIR'ında dayanışma

14.07.2026 13:54  Güncelleme: 15:39
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK temalı ürünlerin satışından elde edilen gelirle şehit ve gazi ailelerine destek sağlayan Kartal Vakfı'nın Eskişehir'deki TIR'ını ziyaret ederek dayanışma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK temalı lisanslı ürünlerin satışından elde edilen gelirle şehit ve gazi ailelerine destek sağlayan Kartal Vakfı'nın Eskişehir'deki Kartal Store TIR'ını ziyaret etti.

Bakan Ataç, Kartal Vakfı tarafından KYK Yapı Kimyasalları desteğiyle hayata geçirilen ve Espark AVM otoparkında Eskişehirlilerle buluşan Kartal Store TIR'ını ziyaret etti. Ziyarette Kartal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi C. Onur Sürmeli ile bir araya gelen Başkan Ataç, vakfın şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Buluşmada C. Onur Sürmeli'nin eşi Sema Güral Sürmeli de yer aldı.

GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE GİDİYOR

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca tanınan akrobasi ekipleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK temalı lisanslı ürünlerin yer aldığı Kartal Store TIR'ında gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir; şehit çocuklarının eğitimine, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve vakfın sosyal destek çalışmalarına aktarılıyor.

Ürünleri inceleyen ve yürütülen dayanışma çalışmalarla ilgili bilgi alan  Ataç, şehit ve gazi ailelerine yönelik her desteğin büyük bir manevi değer taşıdığını belirtti.

GÜÇLÜ BIR DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Başkan Ataç, "Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kartal Vakfımız, gerçekleştirdiği çalışmalarla dayanışmayı somut bir iyiliğe dönüştürüyor. Buradan alınan her ürün, şehit çocuklarımızın eğitimine, ailelerimizin ihtiyaçlarına ve vakfın sosyal destek çalışmalarına katkı sağlıyor. Yapılan her destek, şehit ve gazi ailelerimize uzanan güçlü bir dayanışma köprüsüne dönüşüyor. Bu anlamlı çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kartal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi C. Onur Sürmeli de vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi vererek ziyaretinden ve desteği dolayısıyla Ataç'a teşekkür etti.

Kartal Store TIR'ı, Espark AVM otoparkında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK temalı lisanslı ürünleri Eskişehirlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataç'tan anlamlı ziyaret: Kartal Store TIR'ında dayanışma - Son Dakika

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