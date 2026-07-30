Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç\'tan Kent Konseyi Başkanı seçilen Ülüğ\'e destek mesajı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Ülüğ için düzenlenen buluşmaya katılarak, Ülüğ'e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Ataç, Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Ülüğ için düzenlenen buluşmasına katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda kadın muhtarlar ile Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler de yer aldı. Başkan Ataç, muhtarlarla sohbet ederek yerel yönetimlerde dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"HER ZAMAN YANINDA OLMAYA VE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ataç, "İnci Muhtarımızla uzun yıllardır Tepebaşı için omuz omuza, dirsek dirseğe çalışıyoruz. Kendisi, tüm kadın muhtarlarımız gibi görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, çalışkan ve başarılı bir isim. Muhtarlarımızın düzenlediği bu anlamlı buluşmaya davet edilmekten büyük mutluluk duydum. Kent Konseyi Başkanlığı görevinde de önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.