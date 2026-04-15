Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Özgür Yalçın'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Özgür Yalçın'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkan Ahmet Ataç, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Özgür Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları da eşlik etti. Yeni görev yerinde kendisine başarılar dileyen Ataç, "Kentimizin planlı gelişimi, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Eskişehir bırakılması adına kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgür Yalçın ise her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.