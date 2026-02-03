Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bugünün Çocukları, Yarının Bilinçli Yöneticileri ve Karar Vericileri Olacak"

(ESKİŞEHİR) - Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'ni makamında ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugünün çocukları, yarının bilinçli yöneticileri ve karar vericileri olacak" dedi. Meclis toplantılarının işleyişine ilişkin Ataç'tan bilgi alan çocuklar daha sonra Tepebaşı Belediyesi Meclis Toplantısı'na katıldı.

Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, 2025–2026 eğitim öğretim yılında Çevre Çocuk Meclisi'nin ana teması doğal afetler konusunda farkındalığın artırılması olarak belirlendiğini dile getirdi. Erdem, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma (TAK) ekibi iş birliğinde, 16. dönem 2. ve 3. çalıştaylarda eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirileceklerini anlattı.

Ardından Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Nil Kökurgancı, başkan yardımcıları Mehmet Çağan Bilgin, Nisa Bilgin, katip üyeler Hira Elif Gündüz ve Bahar Ünal da meclisin işleyişi ile ilgili merak ettiklerini Ataç'a sorma imkanı buldu.

Ataç da mecliste neler yapıldığıyla, kararların nasıl alındığıyla ilgili çocuklara bilgi verdi. Ataç, çocukların kent yönetimine katılımının çok değerli olduğunu belirterek, "Sizlerin çevre, iklim krizi ve doğal afetler konusunda gösterdiği duyarlılık bizler için son derece umut verici. Çevre Çocuk Meclisi'nde dile getirdiğiniz her fikir, kentimizin geleceğine ışık tutuyor. Tepebaşı Belediyesi olarak çocukların söz sahibi olduğu, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir kent için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün çocukları, yarının bilinçli yöneticileri ve karar vericileri olacak" diye konuştu.

Eko-Okullar Programı'yla iş birliği yapan tek belediye Tepebaşı

Makam ziyaretinin ardından Eko-Okul öğrencileri, Ataç başkanlığında gerçekleşen Tepebaşı Belediyesi şubat ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Meclis öncesi Ataç, Eko-Okulları Programı'nın Tepebaşı Belediyesi ile 1999 yılından bu yana iş birliği içinde bulunduğunu ve programı destekleyen tek belediye olduğunu belirterek meclis üyelerine program ile ilgili bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Meclise katılan çocuklar da meclis çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.