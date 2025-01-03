Tepebaşı Belediyesi, 2024'te 38 Bin 810 Talebi Çözüme Kavuşturdu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla 2024 yılında 38 bin 810 talebi çözüme kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor.

444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek işlemlerin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak takibi yapılıyor. Bu kapsamda 2024 yılında vatandaşlar tarafından iletilen 38 bin 810 talep çözüme kavuşturuldu.

İlçe sakinleri, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp üzerinden de ulaşabiliyor. 0 (532) 131 30 32 numaralı WhatsApp hattı üzerinden şikayet ve talepler hafta içi 08.00-20.00, hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında yanıtlanıyor.

WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında belediyeye iletebiliyor ve yetkililerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. İlçe halkı belediyeye fotoğraf ve video da gönderebilirken, problemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.

Belediyenin 'www.tepebasi.bel.tr' adresinde bulunan canlı destek hizmeti aracılığıyla da Eskişehirliler istek, şikayet ve önerilerini hafta içi 08.00-20.00 ve hafta sonu 08.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa aracılığı ile yetkililere iletebiliyor.