Tepebaşı Belediyesi, 2025'te İletilen Taleplerin Yüzde 98'ini Çözüme Kavuşturdu

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, 2025 yılında Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla ilçe sakinleri tarafından iletilen 12 bin 726 talebi çözüme kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki sorunların daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor. Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek, işlemlerin sonuçlanması sürecinde köprü görevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak eksiksiz bir şekilde takibi yapılıyor. 2025 yılında vatandaşlar tarafından iletilen 13 bin 49 talebin, 12 bin 726'sı çözüme kavuşturuldu. Bu oran yüzde 98'e karşılık geliyor.

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor

Kent sakinleri, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp üzerinden de ulaşabiliyor. 0 (532) 131 30 32 numaralı WhatsApp hattı üzerinden şikayet ve talepler hafta içi 08.00-20.00, hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında yanıtlanıyor. WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında belediyeye iletebiliyor ve yetkililerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. Kent halkı belediyeye fotoğraf ve video da gönderebilirken, problemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.

Öte yandan, belediyenin 'www.tepebasi.bel.tr' adresinde bulunan canlı destek hizmeti aracılığıyla da Eskişehirliler istek, şikayet ve önerilerini hafta içi 08.00-20.00 ve hafta sonu 08.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa aracılığı ile yetkililere iletebiliyor.