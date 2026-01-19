Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında Üreticiye Desteğini Sürdürdü - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında Üreticiye Desteğini Sürdürdü

19.01.2026 11:56  Güncelleme: 12:52
Tepebaşı Belediyesi, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda 2025 yılında da sürdürülebilir ve verimli üretim için çiftçiye destek verdi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Küresel krizler, savaşlar, iklim değişikliği bize gösteriyor ki üretim artık her zamankinden daha stratejik, daha hayati. Bizler de bugün Atatürk’ün açtığı bu yolda, üretimi, emeği ve bilimi korumakla yükümlüyüz" dedi.

Tepebaşı'nda soğuk hava deposundan erken uyarı sistemlerine, kadın üreticilere verilen desteklerden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar pek çok projeyle hem verimli üretim sağlanıyor hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunuluyor.

Sakintepe Soğuk Hava Deposu ile üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Tesiste, 2025 yılında 2 bin 500 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi.

Ayrıca BEBKA desteği ile kurulan GES sistemi ile 2025 yılı verileri değerlendirildiğinde tesiste 76,1 ton karbondioksit salınımının önüne geçilirken, 168,21 MWh elektrik üretimi yapıldı. Merkez kendi elektrik ihtiyacını karşılarken, 91,19 MWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretildi.

Erken müdahale önerilerinde bulunuldu

2022 yılında BEBKA desteği ile Eskişehir'de ilk kez kurulan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çiftçiye hizmet veriliyor. 477 bin 769 dekar alanı kapsayan ve 5 farklı mahalleye kurulan istasyonlardan veriler analiz edilerek üreticilere daha planlı ve verimli üretim imkanı sunuyor. 2025 yılında bin 513 çiftçiye, 9 farklı türde olumsuz etki önceden tahmin edilip mücadele önerilerinde bulunuldu.

Kadının emeği değer buluyor

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla eğitimler verilirken, 40 üreticinin tarlalarındaki üretim süreçlerinin de takibi gerçekleştirildi. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üretici ürün satış noktasını ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bol kazançlar dileğinde bulundu. Ayrıca Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda Ataç'ın talimatıyla bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeyle, üstü kapalı satış stantları yapılarak, satış noktasının fiziki koşulları iyileştirildi.

4.5 ton süt toplanıyor

Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen süt toplama merkezlerinde, üreticinin emeği kazanca dönüşüyor. Merkezlerde günlük ortalama 4.5 ton süt toplanıyor.

14 Mayıs Çiftçiler Günü ekim yapılarak kutlandı

Kızılinler Mahallesi'nde Tepebaşı Belediyesi'ne ait yaklaşık 3 dönümlük alana 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında ata tohumundan bal kabağı ekimi yapıldı. Bölge üreticilerinden alınan ata tohumu bal kabağı ekimi Ataç'ın katılımıyla gerçekleşti. Ekim ayında 1,5 ton bal kabağı hasadı yapıldı. Bal kabaklarından yapılan başta tatlı olmak üzere çeşitli ürünler birçok etkinlikte vatandaşlara ikram edildi.

Kızılinler bal kabağı coğrafi işaret aldı

Kızılinler'in ata tohumundan üretilen meşhur bal kabağının tanıtılması amacıyla 2025 yılında üçüncüsü düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı da yoğun katılımla gerçekleşti. 82 üreticinin yer aldığı panayıra 2 bin 500 kişi katıldı. Ayrıca panayır sayesinde ata tohumundan üretilen Kızılinler bal kabağı, Eskişehir Ticaret Borsası'nın da destek ve girişimiyle coğrafi işaretini aldı.

Coğrafi işaretli ürünler arasına giren Kızılinler bal kabağının gastronomideki yerini vurgulamak, markalaştırmak, yaygınlaştırmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğiyle Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe'de Kızılinler bal kabağının tarladan sofraya yolculuğunun anlatıldığı yemek sunumu gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu iş birliği ile yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketici ile buluşturulması amacıyla Uludere Mahallesi'nde Hasat ve Bereket Günü etkinliği düzenlendi.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında "Üretimin Gücü Kadınların Gücü" sloganıyla düzenlenen 2. Eskişehir Kadın Kooperatifleri Panayırı'na 12 farklı kadın kooperatifi katıldı. Hanımeli Sokak'ta gerçekleşen panayırda kooperatif üyeleri deneyimlerini paylaştı.

Eğitimler verildi

Sürdürülebilir ve verimli üretim için düzenlenen meyve bahçesi tesisi ve budama konulu eğitim programına, 95 üretici katıldı. Eğitimde meyve bahçesi tesisi, budama teknikleri ve erken uyarı sistemi konularında bilgiler verildi. Tepebaşı Belediyesi'nin Yerel Üreticiler Eğitim Programı kapsamında 40 üretici kadına sağlıklı, bilinçli ve güvenilir üretim için gıda hijyeni eğitimi verildi. Sebze yetiştiriciliği ile ilgili üç oturumlu eğitim düzenlenerek 60 üretici faydalandı.

Eskişehirlilere şehir hayatı içinde tarımsal üretim imkanı sunan Esentepe Mahalle Bahçesi uygulamasıyla 2025 yılı itibarıyla yıllık kullanım ücreti alınan mahalle bahçesinden 18 mahalle sakini sebze yetiştirme imkanı buldu. Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ndeki çocuklar da ektikleri ürünlerin gelişimini takip edebiliyor.

Tarım politikalarının geçmişinin ve geleceğinin değerlendirildiği, "Atatürk ve Tarım" söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yusuf Kızıldağ'ın yaptığı söyleşide Başkan Ataç, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Fatma Handan Giray konuşmacı olarak yer aldı.

"Üreticinin yanındayız"

Üretimi ve üreticiyi her alanda desteklediklerini belirten Ataç, şunları söyledi: "Kalkınma, kırsaldan başlar. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak bu alanda da öncü işler yaptık. Kırsalda üreticilik yapan özellikle kadınların desteklenmesini önemsiyorum. Bizim üreticimiz, gerekli destekler sağlandığında en iyisini ortaya koyabilecek yeterliliğe sahiptir. Yıllardır uygulanan yanlış politikalar üreticinin elini zayıflattı. Köylü, emeğinin karşılığını alamaz hale geldi. Artık ihraç eden ya da kendine yeten bir ülkeden çok, ithal eden bir ülke konumuna geçtik. Küresel krizler, savaşlar, iklim değişikliği bize gösteriyor ki üretim artık her zamankinden daha stratejik, daha hayati. Bizler de bugün Atatürk'ün açtığı bu yolda, üretimi, emeği ve bilimi korumakla yükümlüyüz. Tepebaşı Belediyesi olarak biz de kırsal kalkınmayı, üretimi, üreticiyi desteklemek, üreticinin emeğine sahip çıkmak için uzun yıllardır düzenli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin Sürdürülebilir Kentsel Tarım uygulamaları anlayışını ve uygulama örnekleri arttırarak her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:36
