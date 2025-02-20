Tepebaşı Belediyesi 57 Sokak Hayvanını Yeni Yuvalarına Kavuşturdu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 57 Sokak Hayvanını Yeni Yuvalarına Kavuşturdu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2025'in ilk iki ayında 57 sokak hayvanını sahiplendirdi. Merkez, hayvan dostu vatandaşları sahiplenmeye çağırarak sokak hayvanları için yeni yuvalar yaratmaya devam ediyor.

20.02.2025 15:24  Güncelleme: 16:58
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde 2025 yılının ilk iki ayında 57 can dost sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

2009 yılından bugüne 13 bin 625 sokak hayvanını sahiplendiren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde 2025'in ilk iki ayında bakımları yapılan 31 köpek, dördü engelli 26'sı kedi olmak üzere toplam 57 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu. Merkeze gelen duyarlı vatandaşlar, tüm kent halkına "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmaları çağrısını yaptı.

Engelli kedi sahiplenildi

Onur Öztürk isimli bir vatandaş, engelli bir kediyi sahiplenerek duyarlılık örneği gösterdi. Öztürk, "Çok cana yakın bir kedi. Zaten hayvanlara burada iyi bakıyorlar. Ama hepsinin yine de bir yuvaya ihtiyacı var. Gözünün olmamasına da aldırmadım. O hayatta kalmaya çalışıyor. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Eşi Ebru Günlü ile birlikte teriyer cinsi bir köpek sahiplenen İbrahim Günlü, şunları söyledi:

"Onlara bir hayat olabilirsiniz"

"Normalde eşimin hayvan tüyüne alerjisi var. Evde sürekli olarak besleyemiyoruz. Sadece teriyer cinslerine karşı bir ayrıcalığı var. Bundan dolayı da evde Lady adında aynı cins bir köpeğimiz var. Yine aynı cins sahiplenmek istedik. Luna da bizi görünce hemen geldi ve enerjimiz de uydu. Şimdi tedavisi devam ediyor. Tedavisinden sonra ailemize katacağız. Evet, bu köpekler cins, satın almak yerine barınaklardan sahiplenmesi gerekiyor. Son çıkan yasadan sonra halkımızın biraz daha ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Bu cins köpekler sokakta çok yaşayamazlar. O nedenle imkanları varsa böyle bir canlıya hayat verebilirler. Barınakların da belli bir kapasitesi var. Burası da zaten yüzde 100 doluluk kapasitesiyle hizmet vermeye çalışıyor. Bizler de buradan sahiplenerek yetkililere yardımcı olabiliriz. O yüzden kendinize bir dost onlara da bir hayat olabilirsiniz. Özellikle Doğal Yaşam Merkezi'nin ilgi alakası çok güzel. Biz bu köpeği sahipleneli neredeyse 1 hafta oldu. Ben her gün gelip almak istiyorum. Ama yetkililer tedavisi tamamlanmadan veremediklerini söylüyor. Bu da onların ne kadar profesyonel olduklarının örneği. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Ahmet Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet veriliyor."

"Burası iyi ki var"

Bir köpeğe yuvasını açan Gürbüz Kuran, "Bahçede ve evimde kedilerim var. Evde iki kedim var ve biri engelli. Hisli hayvanlar, görmeseler de kokuyla duyarlılıkla herhangi bir yere çarpmadan yaşıyorlar. Burada hayvanlar çok fazla. Burada veterinerlik hizmetleri yapıyorlar ve ben o nedenle çok mutluyum. Burası iyi ki var. Burada da sahiplenmeyi bekleyen dostlarımız var. Onların da sahiplenilmesini çok isteriz" ifadelerini kullandı.

"Buradaki hizmetlerden çok memnunum"

Bir kedi sahiplenen Gülcan Şirin isimli vatandaş da "Sokak kedilerine de bakıyorum, evde baktıklarım da var. Bu dostların tedavi ve kısırlaştırılmasında Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden destek alıyorum. Buradaki hizmetlerden çok memnunum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları sağladığı için. Vatandaşlara da para ile satın almak yerine buraya gelip sahiplenmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Nevin Terzioğlu isimli başka bir vatandaş ise "Buradaki hayvanların insanlar tarafından sahiplendirilmesi çok önemli. Burada iyi bakılıyorlar ama sahiplenilse daha iyi olur. Burada çok güzel hizmet veriliyor. Hayvanları Koruma Yasası'ndan önce 15 köpeği buraya getirip kısırlaştırıp tekrar yerine bırakmıştım. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat şeklinde uygulanıyordu. Yasada yapılan değişiklik ile ben bu 15 köpeği nasıl sahipleneyim? Kırsal kesim düşünülmeden yapılan bir yasa oldu" ifadelerini kullandı.

Figen Köseler, "Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni her zaman ziyaret ediyorum. Burada gayet güzel bakılıyor. Sahiplendirme çalışmaları da çok güzel. Atlas'ı da buradan sahiplendik. Satın alma sahiplen diyoruz. Herkesin satın almamasını istiyorum. Atlas evimizin her şeyi oldu" dedi.

"Vatandaşlar kesinlikle dost sahiplensin"

Seçkin Yörükçü, "Burayla tanışmam 5 yıl önce sokakta bulduğum bir kediyi getirmemle olmuştu. 5 yıldan bu yana en ufak yardım talebimizde koşarak geliyorlar. Gayet güzel hizmetleri var. Vatandaşlar kesinlikle dost sahiplensinler. Buradaki hayvanlar bir yuva arıyor. Kesinlikle sahiplensinler. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi 57 Sokak Hayvanını Yeni Yuvalarına Kavuşturdu - Son Dakika

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