Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nde Ailelerin Umudu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nde Ailelerin Umudu

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer hastaları ve ailelerine destek olmak amacıyla Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi'ni sürdürüyor. Ayşin Atuk Önal, annesi Selvet Atuk'un merkezde geçirdiği süreci ve elde ettikleri olumlu gelişmeleri paylaştı.

10.04.2025 15:20  Güncelleme: 16:38
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. Annesi Selvet Atuk'un merkezdeki gelişiminden memnun olduğunu belirten Ayşin Atuk Önal, "1 Ekim 2024 tarihini farklı bir tarih olarak algılıyoruz. İlk defa o gece rahat uyuduk. Çünkü annemizi buraya teslim ettiğimiz geceydi" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Alzheimer Konukevi'nin altı, Alzheimer Derneği'nin de iki olmak üzere Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki sekiz ayrı binada toplam 166 hasta kapasitesi ile hizmet veren merkezde yaşamını sürdüren Selvet Atuk'un kızı Ayşin Atuk yaşadıkları süreci ve Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'ni anlattı. Önal, şöyle konuştu:

"Annem Alzheimer hastası. Yaklaşık 10 yıl önce teşhis kondu ve yavaş yavaş ilerledi. Özellikle 4-5 yıldır zorlu bir süreç ile karşı karşıyaydık. Son iki yılda da bizi kabul etmeme, evde herhangi bir yardımı kabul etmeme ve ilaç kullanmaması gibi farklı tepkilerle karşılaştık. Günün 24 saati beraber olmamıza rağmen biz ona yetemedik. Annem hastalığı sebebiyle bazı zamanlar agresifleşti. Ama hiç vazgeçmedik. Ne yapacağımızla ilgili farklı çözüm yollarına başvurduk. Bir çıkmaz içerisindeydik. Gittikçe geriliyordu. Bu gerileme bizleri daha çok üzdü. Çevrem farklı seçenekler uyguladı. Ama aldığım geri bildirimler beni hoşnut etmedi. Buraya bir tavsiye üzerine geldik. Gerçekten buradaki memnuniyetin bu kadar olduğunu hiç tahmin etmemiştim ama yaşayarak gördüm. İyi ki burayı seçmişiz."

Ekim 2024 tarihinde annesi Selvet Atuk'un merkeze yerleştiğinden söz eden Önal, şöyle devam etti:

"Annem burada çok mutlu ve güvende"

"1 Ekim 2024 tarihini farklı bir tarih olarak algılıyoruz. İlk defa o gece rahat uyuduk. Çünkü annemizi buraya teslim ettiğimiz geceydi. Burada onun güvende olduğunu, sağlıklı olduğunu biliyorduk. Ortam çok güzel bir ortam, buradaki arkadaşlar profesyoneller. Biz annemin burada neler yaptığını, hangi sosyal aktivitede olduğunu anlık olarak gördük. Anlık olarak gördüğümüzde inanılmaz bir ilerleme gördük. Annem buraya walker ile gelmişti, iki büklümdü ve nefes alamıyordu. Annem şimdi 'walker'ı bıraktı, nefes almaya başladı, dik yürümeye başladı. Annem burada çok mutlu. Bu hastalık ilerleme seyri kişiye göre farklı gelişir belki ama annemde bir gerileme gördük biz. Annem karakteristik olarak mutlu olduğunu söyleyen bir insan değildir ama burada bana mutlu olduğunu söylüyor. Bizi inanılmaz mutlu eden bir durum bu. Ben bu şekilde bir gelişme sergileyeceğini hiç umut etmemiştim. İki aylık süreçten sonra her şeye alıştı, biz de alıştık. Psikolojisi düzeldi, sosyalleşti, arkadaşları var. Annem burada çok çok mutlu, güvende. Annemin burada yürüme bandında olduğu videoyu ağlayarak izledim. Bu bambaşka bir gelişme bizim için. Bu ekibin başarısı. Annem belki beni unutacak, çocuklarını unutacak. Ama bizler burada gördüğü muameleyi asla unutmayacağız. Ben onun gözlerindeki ışıltıyı asla unutmayacağım. Buradaki profesyonelliği, güvenli ortamı asla unutmayacağım. Dolayısıyla bizlere bu imkanı sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nde Ailelerin Umudu - Son Dakika

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