Tepebaşı Belediyesi Anaokulu Jimnastik Projesi ile Çocukları Destekliyor

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri, Anaokulu Jimnastik Projesi ile çocukların jimnastik ile tanışmalarına yardımcı oluyor.

Eskişehir Eğitim Derneği ve Eskişehir Özel Anaokulları Derneği iş birliğinde düzenlenen ve ücretsiz gerçekleştirilecek Anaokulu Jimnastik Projesi başladı. 3-6 yaş aralığındaki anaokulu öğrencileri, haftanın iki günü Yunus Emre Spor Tesisleri'nde jimnastik yapıyor.

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan bu spor, ayrıca duruş bozukluklarını düzeltmeye de yardımcı oluyor.