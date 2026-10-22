Tepebaşı Belediyesi Belde Evi'nde 26 kursiyere meme kanseri eğitimi verildi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi'nde 26 kursiyere meme kanseri eğitimi verildi

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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi\'nde 26 kursiyere meme kanseri eğitimi verildi
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Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde Meme Kanseri Farkındalık Haftası kapsamında 26 kursiyere eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, meme kanserinin riskleri ve belirtilerini anlatarak kursiyerleri KETEM'e yönlendirdi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında 26 kursiyere eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları, meme kanserinin riskleri ve belirtilerine ilişkin bilgi vererek, kursiyerleri Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne yönlendirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evlerinde eğitim çalışmalarının yanı sıra kursiyerlerin sağlık konusunda bilinçlenmesine yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Haftası dolayısıyla meme kanserine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları tarafından verilen eğitime 26 kursiyer katıldı. Eğitimde meme kanseriyle ilişkili riskler ve dikkat edilmesi gereken belirtilere ilişkin bilgi paylaşıldı. Erken tanının öneminin vurgulandığı buluşmada, kursiyerler Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) yönlendirildi.

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evleri aracılığıyla kadınların sosyal yaşamda ve eğitimde güçlenmesine katkı sunarken sağlık alanındaki bilgilendirme çalışmalarını da desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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