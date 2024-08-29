Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Çocuk Oyun Grupları İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Çocuk Oyun Grupları İçin Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, çocuk oyun grupları için kış dönemi kayıtlarının başlayacağını duyurdu. Kayıtlar 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve etkinlikler 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

29.08.2024 16:32
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenecek çocuk oyun grupları için kayıtlar, 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için düzenlediği etkinlikler ile çocukların gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde oyun grupları için kış dönemi kayıtları, 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

36-57 aylık çocuklar için 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak etkinlikler; Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Muttalip Belde Evi ve Yeşiltepe Belde Evi'nde gerçekleşecek.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/4205/4200 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Çevrim içi kayıt formuna ise görselde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/oyungrubukis' bağlantısına tıklayarak erişilebilecek.

Kaynak: ANKA

Eylül, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Çocuk Oyun Grupları İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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