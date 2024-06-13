Tepebaşı Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışması Yapıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlar dezenfekte ediliyor.