Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ederken, merkezden yararlanan çocuk sayısı 78 bini aştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2013'te faaliyete açtığı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkez, kısa süredeki çalışması ile örnek gösterilen bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri yapılıyor. 2013'ten bu yana 78 bin 376 çocuk taramadan geçerken, 36 bin 506 çocuk da tedavi edildi. Ayrıca, 5 bin 643 çocuğa 5 bin 660 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

"Sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi"

Kendisi de diş hekimi olan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, merkeze ilişkin şunları söyledi:

"Bu benim için en özel projelerimden biri, 2013 yılında hayata geçirdik. Bu merkezin kurulması aşamasında çok emek verdim. Bir diş hekimi olarak kendim nasıl bir ortamda çalışmak isterim diye düşünerek, değerli bir poliklinik oluşturduk. Burada esas amacımız koruyucu hekimliğin ön plana alınarak uygulanmasıdır. Şimdiye kadar merkezimizde 80 bine yakın çocuğumuz gözlemimizden geçmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Burada hiçbir işlem ücretli yapılmıyor, tamamen ücretsiz. Nasıl ücretli olsun? Aileler bugün daha uygun fiyata ekmek alabilmek için kuyruğuna giriyor. Bu aile bir çocuğun dolgusunu ya da tedavisini ekonomik olarak zorlanmadan nasıl yaptırabilir? Bunun cevabı yok. O açıdan bu işte sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi. Buradaki memnuniyet yüzde 100'dür. Kentimizin çocuklarının örnek bir proje ile sağlıklı gülüşlere kavuşması tarif edilemez bir mutluluk. Burada sadece diş tedavisi yapılmıyor. Aynı zamanda psikoloğumuz var. Buraya korkarak gelen çocuklarımıza hizmet veriyor. Bütün çocuklarımızı dişleri ile ilgili sıkıntıları olduğunda merkezimize davet ediyorum."

Vatandaşlar, poliklinikten almak için, 0 (222) 320 88 10 numaralı telefonu arayabiliyor.