Tepebaşı Belediyesi Çocuk Korosu Kayıtlarına Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'nda yeni dönem için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu, Derya İnanç şefliğinde çalışma ve konser programlarını sürdürüyor. Yeni dönemde çalışmalarına devam edecek koro için kayıtlar başladı. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek kayıt işlemleri için, 7-13 yaş arası çocuklar müracaat edebiliyor.

Kayıt ve koro çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyenin sayfasını ziyaret edebilecek.