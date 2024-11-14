Tepebaşı Belediyesi \'Cumhuriyet Kupası\' Futbol Turnuvası Sona Erdi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyet Kupası' futbol turnuvası sona erdi. 7 takımın mücadele ettiği turnuva finalinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, Esentepe Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. 7 takımın mücadele ettiği organizasyonda Sağlık İşleri Müdürlüğü birinci, Zabıta Müdürlüğü ikinci, Plan ve Proje Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam takdim etti.

"Vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden ediyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sporun toplumsal bağların güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayak, şöyle konuştu:

"Spor, sadece bir eğlence veya fiziksel aktivite değil, aynı zamanda bir şehir için yaşam kalitesinin artırılmasında, toplumsal bağların güçlenmesinde ve bireylerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Belediye olarak spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Halkımızı spora teşvik ederken kendi aramızda ki spor organizasyonlarına da devam ediyoruz. Müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasından eminim sizler de keyif aldınız. Birinci, ikinci olarak düşünmeden her birinizi şampiyon ilan ediyorum. Sportmence mücadele edilmesi çok değerli, o açıdan hepinizi kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Kupa töreninde, Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu da marşlar seslendirdi.