Tepebaşı Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Hayatını Kaybeden Vatandaşları Andı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaşları, düzenlenen anma programlarıyla andı.

Belediye bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde anma töreni gerçekleştirdi. Saygı duruşu ile başlayan törende, depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu. Programa, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nun yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, 6 Şubat depremlerinin hafızalarda derin izler bıraktığını ifade ederek, deprem bölgesinde insanın görmek istemeyeceği manzaralarla karşılaşıldığını, kaybedilen her canın herkesin yüreğinde onarılması güç bir acı bıraktığını belirterek, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, belediye önünde düzenlenen anma programının ardından Yıldıztepe Kooperatifi tarafından organize edilen anma etkinliğine de katıldı. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de Ulus Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, hayatını kaybedenler, saygı ve özlemle anıldı.

Gerçekleştirilen anma programlarında, afet bilincinin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.