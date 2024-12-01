Tepebaşı Belediyesi Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısını Düzenledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısını Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısını Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi'nin paydasında yer aldığı Eko-Okullar programının 2024-2025 Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar, çevre dostu uygulamalar ve projeler üzerine bilgiler paylaştı.

01.12.2024 15:16  Güncelleme: 16:02
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu Eko-Okullar bünyesinde, Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okulların, 2024-2025 Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleşti. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Eko Okullar bünyesindeki 49 okulun koordinatör öğretmenleri, idarecileri ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri katıldı. Toplantı, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem'in açılış konuşması ve çalışmalar üzerine sunumu ile başladı. Nadir Erdem, "Birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu birlikteliğimiz ve ortak projeler yürütüyor olmamız, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden de takip ediliyor. Bir belediye ile paydaş olabilen, bu çalışmaları uzun soluklu devam ettirebilen ve çevre çocuk meclisini Türkiye'de uygulayan tek iliz" dedi.

"Türkiye'de tek belediye"

Suat Yalnızoğlu, "Biz bu programı çok önemsiyoruz. Belediye olarak Eko Okular ile 15 yıldır paydaşız. Burada çevre çocuk meclisi düzenliyoruz. 15 yıl önce çocuk meclisine katılan öğrenciler bugün bize çevre mühendisi olarak geliyorlar. 47 ülkede 14 binin üzerinde okulda yürütülen bir program. Eskişehir'de de 49 okul ile yürütülüyor. Tepebaşı Belediyesi bu programın paydaşı olan Türkiye'de tek belediye" diye konuştu.

Toplantıda yeni katılan okul öğretmenleri kendilerini tanıtırken, Eko Okullar programına ilk yılından bu yana katkı sağlayan emekli öğretmenlere de teşekkür belgesi takdim edildi. Toplantıda ayrıca Cemal Ererdi Anaokulu ve Zehra Sarar Anaokulu öğretmenleri, okullarında yaptıkları çevre dostu uygulamaların sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısını Düzenledi - Son Dakika

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