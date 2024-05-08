Tepebaşı Belediyesi Engellilerin Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Engellilerin Eserlerini Sergiledi

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylerin eserlerinden oluşan 'Farklı Benzerlikler' sergisini düzenledi. Sergide elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak.

08.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:10
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde eğitim alan özel bireylerin eserleri, "Farklı Benzerlikler" adlı sergi ile beğeniye sunuldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Türkiye'de bizim gibi kapsamlı proje yapan çok az. Uygulamalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırabilirsek, farkındalığını artırabilirsek, bu özel kardeşlerimizin insanların arasına karışıp başarılı olmaları her zaman idealimiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü Hobi Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe 1-2 merkezlerinde eğitim alan 55 özel bireyin eserlerinden oluşan "Farklı Benzerlikler" sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı.

Açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi, Belediye Meclisi üyeleri, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile davetliler salonu gezerek eserleri inceledi. Başkan Ataç da sergi hakkında bilgi alırken resim, tuval, ahşap, dokuma, taş boyama, kumaş boyama, hasır ip, dekoratif ürünler, atık kağıttan sepet, atık kağıttan Afrikalı kızlar, makrome, atık kumaş çanta, cüzdan, mum gibi ürünleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

Törende bir konuşma yapan Ataç, şunları söyledi:

"Engelli bireylerimiz için kapsamlı projeler yapıyoruz. Merkezlerimizden faydalanan bireyler hem sosyal hem de iş hayatında kendilerini ifade edebiliyor. Ailelerimiz çok rahat ettiler. Çocuklarının nereye gittiğini, ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Karşılaştığımızda 7-8 aydır evden çıkamayan anne, babalar çocuklarımızla bir hayat geçiriyordu. Çok sıkıntılı bir durumdu tabi, bize katılan çocuklarımızın aileleri de rahatladı, özgür oldular. Gençlerimiz de çalışma hayatına girdiler, para kazanmaya başladılar. Artık ülkesine yararlı insanlar olarak gelişiyorlar. En son bir kardeşimiz daha organizedeki merkezimizden bir fabrikaya geçmiş. Bana ve Nadir Küpeli'ye de duygu dolu bir mektup geldi. Bunlar oldukça sevincimiz, mutluluğumuz artıyor. Bu kardeşlerimiz çok kıymetli varlıklar. Hep söylerim; kafalarının arkasında hiçbir kötülük yok sadece ve sadece sevgi var. Onlarla duygusal olmak da güzel bir şey. Türkiye'de bizim gibi kapsamlı proje yapan çok az. Uygulamalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırabilirsek, farkındalığını artırabilirsek, bu özel kardeşlerimizin insanların arasına karışıp başarılı olmaları her zaman idealimiz. Diliyorum bundan sonra da iyi şeyler olsun."

Sergide eserlerden elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak. Sergi, 12 Mayıs'a kadar Atila Özer Karikatürlü Ev'de görülebilecek.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Engellilerin Eserlerini Sergiledi - Son Dakika

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