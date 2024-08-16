Tepebaşı Belediyesi, Evlerden Atık Toplama Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Evlerden Atık Toplama Hizmeti Sunuyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinden bahçe ve budama atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak teslim alıyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Mavi Masa'ya başvurabilirler.

16.08.2024 17:20
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı evlerinden teslim alıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mavi Masa'ya ulaşan vatandaşların, bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler; bahçe ve budama atıklarını, Pazartesi ve Perşembe günleri; kül ve cüruf atıklarını her gün; mobilya ve ev eşyası atıklarını, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00'ya kadar ücretsiz ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere, Salı ve Cuma günleri alıyor. 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları, Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor.

Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

Bahçe, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Evlerden Atık Toplama Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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