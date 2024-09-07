Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri Gönüllü Eğitmen Arıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, yeni dönem için gençlerin gelişimine destek olmak isteyen gönüllü eğitmenler arıyor.

Her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor.

Gönüllü eğitmen olmak isteyenler, online başvuru için duyuru afişinde ve Gençlik Merkezleri'nin "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılan QR kod üzerinden başvuru formuna ulaşabilecek. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen eğitmen adayları, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan Gençlik Merkezi yetkilileriyle iletişime geçebilecek.