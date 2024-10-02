Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Yeni Öğrencilerini Arıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Yeni Öğrencilerini Arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Yeni Öğrencilerini Arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, 18-25 yaş arasındaki tiyatro meraklılarını 20 Ekim'e kadar kayıt olmaya davet ediyor. İlgilenenler, QR kodu veya belirtilen link ile başvuru yapabilir.

02.10.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yeni dönem için öğrencilerini arıyor. Tiyatro oyuncusu olmak isteyenler, 20 Ekim Pazar gününe kadar Gençlik Tiyatrosu'na katılmak için başvuruda bulunabilecek.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ile başarılı çalışmalara imza atarken yeni öğrencilerini de arıyor. 18-25 yaş arasında tiyatro eğitimi almak ve Gençlik Tiyatrosu'nun üyesi olmak isteyen gençler, duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/gencliktiyatrosu' bağlantısına tıklayarak kayıt formuna ulaşabilecek.

Tiyatroya ilgi duyan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençler, Gençlik Tiyatrosu'na 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan ve Yeni Bağlar Mahallesi Akıcı Sokak No: 54 adresinde bulunan 29 Ekim Gençlik Merkezi'nden ulaşabilecek.

Belediye yetkilileri, başvuru için son günün 20 Ekim Pazar günü olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA

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