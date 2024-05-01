Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşama geçirilen "İklim İzcileri" programına katılan çocuklar, izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "İklim Sözcüleri" programı kapsamında çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde; çocuklar izcilik faaliyetleri, oyunlar ve marşlar ile çalışmaları yapıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRENDİLER

Mart ayında atık kağıtlardan yeni kağıt yapımını yerinde görmek ve süreci yaparak, yaşayarak öğrenmek için Tepebaşı Belediyesi Atık Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni ziyaret eden izciler, kendi kağıtlarını yaptı ve sanatçıların dönüştürülmüş kağıtlar üzerinde çalışmalarının yer aldığı 'Geri Dönüşüm Oluşum' sergisini gezdi.

22 Mart Dünya Su Günü'nde suyun önemi, su ayak izi, su tasarrufu konularının ele alındığı sunumlar, videolar ve oyunlar ile izcilere suyun önemi anlatılırken, konuyla ilgili velilere de ulaştırılması için kitapçıklar dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ise Tepebaşı Belediyesi'nin çocuk şenliğine katılan izciler, hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi.

Program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.