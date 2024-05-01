Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'İklim İzcileri' programı ile çocuklar izcilik ve doğa konularında eğitim alıyor. Program kapsamında çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılanıyor.

01.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşama geçirilen "İklim İzcileri" programına katılan çocuklar, izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "İklim Sözcüleri" programı kapsamında çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde; çocuklar izcilik faaliyetleri, oyunlar ve marşlar ile çalışmaları yapıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRENDİLER

Mart ayında atık kağıtlardan yeni kağıt yapımını yerinde görmek ve süreci yaparak, yaşayarak öğrenmek için Tepebaşı Belediyesi Atık Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni ziyaret eden izciler, kendi kağıtlarını yaptı ve sanatçıların dönüştürülmüş kağıtlar üzerinde çalışmalarının yer aldığı 'Geri Dönüşüm Oluşum' sergisini gezdi.

22 Mart Dünya Su Günü'nde suyun önemi, su ayak izi, su tasarrufu konularının ele alındığı sunumlar, videolar ve oyunlar ile izcilere suyun önemi anlatılırken, konuyla ilgili velilere de ulaştırılması için kitapçıklar dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ise Tepebaşı Belediyesi'nin çocuk şenliğine katılan izciler, hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi.

Program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tepebaşı, Çocuk, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 10:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile Çocuklara Doğa ve İzcilik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement