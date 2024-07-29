Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nden Ücretsiz Hizmet

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara ücretsiz psikososyal, psikolojik ve hukuki destek ile beslenme danışmanlığı hizmeti sağlıyor.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde birçok konuda hizmet sunuluyor. Merkezde, kadınlara yönelik psikososyal ve psikolojik destek ile hukuki destek veriliyor. Ayrıca, beslenme danışmanlığı hizmeti de sağlanıyor.

Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok No: 5/2 adresinde ücretsiz hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.