Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri Kadınlara Destek Oluyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezlerinde kadınlara hukuki ve psikolojik desteğin yanında eğitimler de veriliyor. Merkezler hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak kadınların yanındayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi,kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, beceri atölyeleri ve eğitimler de veriliyor. Merkezde 2024 yılında 36 kadınla 170 psikososyal destek görüşmesi, 66 kadınla 306 sağlıklı beslenme görüşmesi ve 27 kadınla 45 hukuki destek görüşmesi gerçekleştirildi.

Atölyeler düzenleniyor

'Eşit Hayatlar Mutlu Toplumlar' sloganı ile hayata geçirilen Toplumsal Eşitlik Merkezi'nde ise vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadan eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı ile mücadele ve ayrımcılığa karşı çalışmalar gerçekleştirilirken farkındalık çalışmaları, atölyeler ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılıyor. Merkezde 2024 yılında "kadın hakları, kadın sağlığı sorunları, kadına yönelik şiddet, flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliği" konularında düzenlenen 42 atölye ve eğitimlere 675 kişi katıldı.

Farkındalık artırılıyor

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı psikolojiye sahip bireylerden oluşacağı temel bilgisinden hareketle açılan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile bölgede ikamet eden vatandaşların çocuk, ergen, çift ve bireysel terapi hizmetleri vererek toplum sağlığını psikolojik açıdan güçlendirmek amaçlanıyor. Bireylerin kendilerine ve ilişkilerine ilişkin farkındalıklarının artırılması, çift ve ailelerin uyum ve birlikte yaşama becerilerinin artırılması ve çocukların dikkat, konsantrasyon ve okula uyum becerilerinin desteklenmesi gibi çalışmaların yapıldığı merkezde, ruh sağlığı konusunda eğitim, atölye ve farkındalık çalışmaları da yer alıyor. Merkezde 2024 yılında 9 çift ile 39 seans, 78 kadın, 18 erkek ile 589 seans ve 16 kız çocuk, 13 erkek çocuk ile 73 seans gerçekleştirildi.

"Sizlerin yanınızdayız"

Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İnsan hayatında eşitlik ve adalet çok önemli. Türkiye'de de son yıllarda artan şiddet olayları hepimizi derinden sarsıyor. Özellikle kadınlarımız, çocuklarımız evde, sokakta her yerde şiddete maruz kalıyor, hatta katlediliyor. Tepebaşı Belediyesi olarak Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezlerimizle sizlerin yanınızdayız. Uzman personelimizle, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde merkezimizde sunulan hukuki, psikolojik ve psikososyal desteklerin yanında sizleri geliştirecek, eğitim ve atölyelerden ücretsiz faydalanabilirsiniz" diye konuştu.

Merkezlerdeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor. Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok no: 5/2 adresinde hizmet veren merkezlerden randevu ve bilgi almak isteyenler '0 (222) 211 40 00/ 8920/ 8917' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.