Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları'nda Kadınlar Üretiyor ve Kazanıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları'nda ve Hanımeli Sokak'ta el emeklerini sergileyen kadınlar, üretmenin ve kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kadınların ekonomilerine destek olmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8 Mart 2016'da hizmete sunulan Hanımeli Sokağı'nda, el işi ve yöresel ürünler haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor.

Temmuz 2019'da hizmete başlayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ise haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor.