Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi

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Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadınların her zaman her yerde desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Ahmet Ataç, 'Katılımcı kadınlarımızın emekleri değerleniyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar' dedi.

09.08.2024 13:45  Güncelleme: 16:20
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadınların her zaman her yerde desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Ahmet Ataç, "Katılımcı kadınlarımızın emekleri değerleniyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar" dedi.

Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve Tepebaşı halkı tarafından ilgi gören Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Başkan Ataç da Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile ilgili "Kadınlarımız her zaman her yerde desteklenmeli. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkini 2019 yılında açtığımız Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda satış yapan kadınlarımızın yüzünün güldüğünü gördük bu da bizi çok mutlu etti. Katılımcı kadınlarımızın burada emekleri değerleniyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Haftanın 3 günü hizmet veren satış noktaları vatandaşlar tarafından da çok sevildi. Katılımcı kadınlarımızın emeğine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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