Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nden 4 Bin 240 Kişi Yararlandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nden 4 Bin 240 Kişi Yararlandı

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi\'nden 4 Bin 240 Kişi Yararlandı

Tepebaşı Belediyesi'nin Matematik Evi, 2024 yılında 4 bin 240 kişiye ulaşarak toplamda 14 bin 14 bireyin matematek eğitimi almasını sağladı. Her yaştan vatandaşa hitap eden merkez, eğlenceli öğrenme yöntemleriyle dikkat çekiyor.

30.01.2025 12:51  Güncelleme: 14:15
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nden 2024 yılında 4 bin 240 kişi, açıldığı yıldan bu zamana kadar ise toplam 14 bin 14 kişi yararlandı.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Matematik Evi'nden 2024 yılında 4 bin 240 kişi faydalanırken 2018 yılından bugüne kadar ise toplam 14 bin 14 kişinin yararlandı.

Merkezde bahar dönemi kursları da 380 kişinin katılımıyla devam ediyor. Matematik, Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Japon Donguri yöntemi ise matematik derslerine yoğun katılım sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren Matematik Evi, Bahçelievler Mahallesi'nde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nden 4 Bin 240 Kişi Yararlandı - Son Dakika

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