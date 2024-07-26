Tepebaşı Belediyesi Muharrem Ayı İçin Geleneksel Aşure İkramı Yaptı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure ikramına Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi, gelenekselleşen Muharrem ayı aşure ikramını bu sene de devam ettirdi. Belediye ana hizmet binası ve Espark AVM önüne kurulan stantlar ile vatandaşlara bereketin sembolü olan geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Ataç, "Muharrem ayı paylaşımın ve dayanışmanın yaşandığı önemli bir ay. Aşure ikramlarımız geleneksel bir hal aldı. Eskişehirli hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, ilgilerini eksik etmiyor. Bu vesileyle paylaşmanın ve bereketin önemini, güzelliğini hep birlikte daha iyi anlıyoruz" dedi.