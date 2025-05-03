Tepebaşı Belediyesi'nde 2025 Bahar Dönemi Spor Kursları Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde yetişkinlere yönelik 2025 bahar dönemi salon sporları kursları için kayıtlar başlıyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde uzman eğitmenler eşliğinde 18 yaş ve üzeri yetişkinler için düzenlenecek kurslar arasında tabata (kadın), pilates (kadın), zumba (kadın), fonksiyonel antrenman (kadın) ve aikido (karma) yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ise uzman eğitmenler eşliğinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlere verilecek kurslar arasında tabata (kadın), pilates (kadın), zumba (kadın), fonksiyonel antrenman (kadın), yoga (kadın), halk oyunları (kadın) ve Latin dansları (karma) bulunuyor.

Kurslar için ön kayıt işlemleri, 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek başvuruların ardından kesin kayıt işlemleri 13-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak, ders başlangıç tarihi ise 19 Mayıs Pazartesi günü olacak. Kurslara katılmak isteyenler kayıt formuna, 'https://tesis.tepebasi.bel.tr' adresinden ulaşabilecek.

Yunus Emre Spor Tesisleri'ndeki kurslara ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı; Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ndeki eğitimlere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 (222) 324 25 22 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.