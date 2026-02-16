Tepebaşı Belediyesi'nde Su Verimliliği İçin Kurumsal Eğitimler Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, hizmet binalarında Su Verimliliği Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mavi Belge alınmasına tabi olan hizmet binalarında görev yapan personel için su verimliliği farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

27 Aralık 2024 tarihli ve 32765 sayılı Su Verimliliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulmakta olan Su Verimliliği Bilgi Sistemi çalışmaları çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla "Su Verimliliği Farkındalık Eğitimi" programları hayata geçiriliyor. Eğitimlerde, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su verimliliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde taşıdığı önem, iklim değişikliği ile su yönetimi arasındaki ilişki, belediyelerin su tasarrufu konusundaki sorumlulukları ve uygulanabilecek temel yaklaşımlar ele alınıyor.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde görev yapan toplam 40 personel katılım sağladı. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında ise Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ile İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi personelinden toplam 34 personel yer aldı.