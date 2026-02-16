Tepebaşı Belediyesi'nde Su Verimliliği İçin Kurumsal Eğitimler Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nde Su Verimliliği İçin Kurumsal Eğitimler Sürüyor

16.02.2026 12:39  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, hizmet binalarında Su Verimliliği Sistemi’nin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mavi Belge alınmasına tabi olan hizmet binalarında görev yapan personele yönelik su verimliliği farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, hizmet binalarında Su Verimliliği Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mavi Belge alınmasına tabi olan hizmet binalarında görev yapan personel için su verimliliği farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

27 Aralık 2024 tarihli ve 32765 sayılı Su Verimliliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulmakta olan Su Verimliliği Bilgi Sistemi çalışmaları çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla "Su Verimliliği Farkındalık Eğitimi" programları hayata geçiriliyor. Eğitimlerde, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su verimliliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde taşıdığı önem, iklim değişikliği ile su yönetimi arasındaki ilişki, belediyelerin su tasarrufu konusundaki sorumlulukları ve uygulanabilecek temel yaklaşımlar ele alınıyor.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde görev yapan toplam 40 personel katılım sağladı. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında ise Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ile İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi personelinden toplam 34 personel yer aldı.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nde Su Verimliliği İçin Kurumsal Eğitimler Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:39:11. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nde Su Verimliliği İçin Kurumsal Eğitimler Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.