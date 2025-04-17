Tepebaşı Belediyesi'nden Belde Evleri ile Sosyal Destek Projesi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin ilkini 2001 yılında hizmete açtığı Belde Evleri, açılan kurslar ve gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ile hizmetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi ile bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir" dedi.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile beğeni topluyor. Sayıları 37'ye ulaşan Belde Evleri'nde genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik gibi kurslarından ücretsiz yararlanıyor. Belde Evleri'nden 2024-2025 kurs döneminde 6 bin 195 yetişkin, 4 bin 339 çocuk yararlanıyor.

Yetişkinlere yönelik 27 branş yer alıyor

Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'de yetişkinlere yönelik düzenlenen 27 branş arasında, ahşap boyama, amigrumi, bağlama, bambu örücülüğü, çini tasarımı, dantel anglez, dekoratif el sanatları, ev mefruşatı, giyim, iğne oyası, kağıt rölyef, kağıt takı yapımı, sepet örücülüğü, kara kalem resim çalışması, keçe aksesuarları yapımı, kırk yama, makrome, minyatür kilim dokuma, oyuncak tasarım, örgü, pilates, seramik, takı tasarımı, Tecvidli Kur'an okuma yer alıyor. Çocuklara yönelik ise İngilizce, satranç, tekvando, hızlı okuma, yaratıcı drama, akıl ve zeka oyunları branşları bulunuyor.

"Proje birçok belediyeye de örnek oldu"

Belde Evleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu sayı Deneyimli Kafelerimiz ile birlikte 37'ye ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi ile bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem spor yaparak sağlıklı şekilde vakit geçiriyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu. Farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor" dedi.

Belde Evleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmet sunuyor.