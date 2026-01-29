Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Afet Eğitimlerine Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerine okullarda devam ediyor.

Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerine, Atayurt Kids Anaokulu ve Kreş'te devam etti. Eğitimlerde, öğrencilere arama kurtarma ekiplerinin görevleri hakkında temel bilgiler verildi. TAK ekibinin kullandığı arama kurtarma aracı ve çeşitli ekipmanlar tanıtılarak, çocukların afet süreçlerine dair farkındalık kazanması sağlandı.

Minik öğrenciler, eğitim sırasında arama kurtarma köpeğiyle tanışma fırsatı da buldu. Çocukların ilgisini çeken buluşmada, arama kurtarma köpeğinin görevleri anlatıldı. Program kapsamında afet anlarında hayati önem taşıyan "Çök–Kapan–Tutun" hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Yaş gruplarına uygun şekilde planlanan temel afet farkındalık eğitimiyle, çocukların doğru davranış biçimlerini erken yaşta öğrenmeleri hedeflendi.

TAK ekibi tarafından yürütülen afet farkındalık eğitimlerinin, kent genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.