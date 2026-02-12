Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2026 Yılı Eğitimleri Başladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler el emeğiyle yeniden kağıda dönüştürülürken; çocuklara çevre bilinci de aşılanıyor. 2009 yılından bu yana 24 binden fazla öğrenciye ulaşan atölyede 2026 yılı eğitimleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda ofislerde kullanıldıktan sonra çıkan kağıt atıkların ve başkanlığa gelen buket çiçeklerin değerlendirildiği Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuru daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor.

Her yıl binlerce çocuk ve genci ağırlayan atölye; 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Proje kapsamında şimdiye dek 320 atölye düzenlenirken; 24 bin 637 öğrenciye de eğitim verildi. 2025 yılında ise 140 atölye ile 3 bin 180 öğrenciye ulaşıldı.

2026 atölye çalışmaları başladı

İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu'ndan gelen 30 öğrenci, atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenerek birer çevre dostu olarak merkezden ayrıldı. Atölyeye katılan öğrenciler, evlerinde de atık ayırma konusunda özenli olacaklarını ve çevrelerini de bu konuda teşvik edeceklerini belirtti.