Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2026 Yılı Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2026 Yılı Eğitimleri Başladı

12.02.2026 13:08  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, 2026 yılı eğitimlerine başladı. Atölyede çocuklara atık kağıtların geri dönüşümü öğretiliyor ve çevre bilinci aşılanıyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler el emeğiyle yeniden kağıda dönüştürülürken; çocuklara çevre bilinci de aşılanıyor. 2009 yılından bu yana 24 binden fazla öğrenciye ulaşan atölyede 2026 yılı eğitimleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda ofislerde kullanıldıktan sonra çıkan kağıt atıkların ve başkanlığa gelen buket çiçeklerin değerlendirildiği Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuru daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor.

Her yıl binlerce çocuk ve genci ağırlayan atölye; 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Proje kapsamında şimdiye dek 320 atölye düzenlenirken; 24 bin 637 öğrenciye de eğitim verildi. 2025 yılında ise 140 atölye ile 3 bin 180 öğrenciye ulaşıldı.

2026 atölye çalışmaları başladı

İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu'ndan gelen 30 öğrenci, atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenerek birer çevre dostu olarak merkezden ayrıldı. Atölyeye katılan öğrenciler, evlerinde de atık ayırma konusunda özenli olacaklarını ve çevrelerini de bu konuda teşvik edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2026 Yılı Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:57:02. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2026 Yılı Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.