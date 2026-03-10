Kadınlara Bilgilendirme Programı - Son Dakika
Kadınlara Bilgilendirme Programı

10.03.2026 14:06  Güncelleme: 15:19
Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğiyle Çukurhisar Belde Evi’nde kursiyer kadınlara yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Çukurhisar Belde Evi'nde kursiyer kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kadınlara, Tepebaşı Belediyesi tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgiler verildi. Kadınlara yönelik hayata geçirilen projeler, yürütülen sosyal destek çalışmaları, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve kadın sığınma evi gibi birçok konuda katılımcılar bilgilendirildi.

Bilgilendirme programında, alanında uzman psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları da yer aldı. Uzmanlar, kadınlara hem belediye bünyesinde sunulan destek mekanizmalarını anlattı hem de karşılaşabilecekleri sosyal ve psikolojik sorunlarda başvurabilecekleri yollar hakkında bilgiler paylaştı. Program boyunca kadınlar merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Katılımcı kadınlar, sahip oldukları haklar, hangi durumlarda hangi kurumlara başvurabilecekleri ve Tepebaşı Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda da detaylı bilgi edindi. Programda ayrıca kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Bilgilendirme çalışmaları devam edecek

Gerçekleştirilen buluşmada kadınlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, katılımcılar kendi görüş ve önerilerini de paylaştı. Kadınların taleplerinin ve beklentilerinin dinlendiği programın, hayata geçirilebilecek yeni projeler için de önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi ve desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü, kadınların ihtiyaç duydukları her durumda belediye hizmetlerinden yararlanabilecekleri vurgulandı. Ayrıca yetkililer, bu tarz bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

