Tepebaşı Belediyesi, Çukurhisar Mahallesi'nde İftar Verdi

25.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:35
Çukurhisar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ramazan ayının bereketini paylaştı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çukurhisar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaştı.

Çukurhisar Mahallesi'ndeki iftar programında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan eşlik etti. Programa CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım ve yönetimi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nurcan Alkan da katıldı.

Ezan öncesinde iftara katılan mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşan Ataç, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Ataç, tüm vatandaşların ramazan ayını kutlayarak, "Hayırlı ramazanlar diliyorum, Allah kabul etsin" dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte edilen duaların ardından oruçlar açıldı. Program, komşuluk ve dayanışma duygularının pekiştiği bir buluşmaya sahne oldu.

Kaynak: ANKA

