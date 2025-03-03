Tepebaşı Belediyesi'nden İklim Değişikliği Farkındalığı Projesi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği farkındalığı oluşturmak için yürütülen proje kapsamında Tepebaşı iklim sözcüleri, Belde Evleri'nde 428 kadını iklim konusunda bilgilendirdi.

Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler tarafından Belde Evleri'nde eğitim çalışması düzenlendi. Eğitimlerde "iklim değişikliği, etkileri, nedenleri, çözüm önerileri" gibi konuların yanı sıra "iklim değişikliği ve ekonomi, sağlıklı yaşam ve beslenme" gibi başlıklarda da bilgiler veriliyor. İklim sözcüleri 24 Belde Evi'nde verdikleri eğitimlerle 428 Belde Evi sakinini, iklim konusunda bilgilendirdi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, farkındalık yaratmak üzere kadınlara yönelik iklimle ilgili eğitim çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Eğitim verilen Belde Evleri ise şöyle:

"Ömerağa Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Çamlıca Belde Evi, Uluönder Belde Evi, Çukurhisar Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Esentepe Belde Evi, Fatih Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Güllük Belde Evi, Zişan kızılcıklı Belde Evi, Hasan Ali Yücel Belde Evi, Yukarı Söğütönü Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Gazipaşa Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Zincirlikuyu Belde Evi ve Sütlüce Belde Evi."