Tepebaşı Belediyesi'nden İklim Dostu Gönüllü Arayışı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri programı için "İklim Dostu Bir Geleceğin Parçası Ol" sloganıyla yeni gönüllüler aranıyor.

İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışı sayesinde Çevrenin Oscar'ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü'nü Türkiye'ye ilk defa getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İklim konusunda bilinçli bir ilçe inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı, Eskişehirlilerin iklim ve çevre konularında farkındalığının arttığı ve eyleme geçtiği bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Tepebaşı İklim Akademisi tarafından verilecek eğitim ve sertifika ile İklim Sözcüleri, yapacakları iklim çalışmaları ile farkındalık oluşturacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ederken sağlanan yerel düzeydeki katkılar bu mücadelenin temelini oluşturacak.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için programa seçilen bireyler, Tepebaşı İklim Akademisi eğitimlerine katılacak. Ardından katılımcılar Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarıyla aktif rol üstlenecek.

Tepebaşı İklim Sözcüsü olmak için başvurular 24 Şubat 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Programa başvurular, duyuru görseli üzerinde bulunan QR kod okutularak veya https://tinyurl.com/iklimsozcusuolalim linkine tıklayarak yapılabiliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, é0 (222) 211 40 00 – 3353! numaralı telefondan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.