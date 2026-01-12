Tepebaşı Belediyesi'nden Kadınlara Çok Yönlü Destek

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi aracılığıyla kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezlerde kadınlara hukuki ve psikolojik desteğin yanı sıra eğitimler, atölyeler ve farkındalık çalışmaları da sunuluyor.

2025 yılı boyunca Tepebaşı Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi'nde 36 kadınla 288 psikososyal destek görüşmesi, 71 kadınla 418 sağlıklı beslenme görüşmesi ve 26 kadınla 34 hukuki destek görüşmesi gerçekleştirildi. Aynı yıl içinde merkezin düzenlediği 86 atölye ve eğitim programına toplam bin 681 kişi katılarak toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim ve temel insan hakları alanlarında bilgilendirildi.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde ise 10 çift ile 61 seans, 78 kadın ve 12 erkekle toplam 613 seans yapılarak bireysel, çift ve aile temelli ruh sağlığı hizmetleri sunuldu. Buna ek olarak, 2025 Mart ayında faaliyete başlayan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, yıl boyunca kesintisiz danışmanlık ve eğitim çalışmalarıyla destek zincirini genişletti.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Danışma Merkezi'nde, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları ve şiddetsiz iletişim gibi başlıklarda çalışmalar yürütülüyor. 18 yaş ve üzeri kadınlara yönelik hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek hizmetleri verilirken; seminerler, beceri atölyeleri ve eğitim programları da düzenleniyor.

Psikolojik danışmanlıkla toplum sağlığı güçleniyor

Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bireylerden oluşacağı anlayışıyla hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde ise çift ve bireysel terapi hizmetleri sunuluyor. Merkezde bireylerin kendilerine ve ilişkilerine ilişkin farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra çift ve ailelerin uyum becerilerini güçlendiren programlar uygulanıyor. 2025 yılında merkezde 10 çift ile 61 seans, 78 kadın ve 12 erkek ile toplam 613 seans gerçekleştirildi. Ruh sağlığına ilişkin eğitimler, atölyeler ve farkındalık çalışmaları da yıl boyunca devam etti.

Öte yandan 2025 Mart ayında faaliyetlerine başlayan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi de danışmanlık ve eğitim çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz sürdürdü.

"Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızdayız"

Merkezlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eşitlik ve adaletin insan hayatındaki önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de son yıllarda artan şiddet olayları hepimizi derinden sarsıyor. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız evde, sokakta her yerde şiddete maruz kalıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak Toplumsal Eşitlik, Kadın Danışma ve Psikolojik Danışmanlık Merkezlerimizle sizlerin yanındayız. Uzman personelimizle ve kurumlarla iş birliği halinde; hukuki, psikolojik ve psikososyal desteklerin yanı sıra sizleri geliştirecek eğitim ve atölyelerden ücretsiz olarak faydalanmanızı sağlıyoruz" dedi.

Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok No: 5/2 adresinde hizmet veren merkezlerden randevu ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/8920/8917/8913 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.