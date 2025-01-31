Tepebaşı Belediyesi'nden LGS Hazırlık Eğitimi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden LGS Hazırlık Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık programları ve sosyal etkinlikler sunmaya devam ediyor.

31.01.2025 12:05  Güncelleme: 14:05
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programların yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de eğitimlerini sürüyor.

Eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunan Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi; dokuz derslik, üç etüt salonu ve bir tane de çok amaçlı salonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. 2023 Mart ayında açılan merkezden bugüne kadar 2 bin 200 öğrenci faydalanırken güz dönemi kursları 600 öğrenci ile devam ediyor.

LGS programı sürüyor

Merkezde, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanında LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı gerçekleştiriliyor.

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi programlarına ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden LGS Hazırlık Eğitimi - Son Dakika

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