Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi'nin 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 80 bini aşkın çocuğa tarama ve 37 bin çocuğa tedavi hizmeti sunarak sağlıklı ağız yapısı için önemli bir rol üstleniyor.

08.04.2025 15:22  Güncelleme: 16:48
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2013 yılından bu yana 80 bin 881 çocuk taramadan geçerken 37 bin 879 çocuk ise tedavi oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çabalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen, Türkiye'de dördüncü, Eskişehir'de ise ilk olan merkeze gelen çocuklar, kendileri için tasarlanmış yerde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor ve sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık ve diş sağlığı eğitimi veriliyor, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 80 bin 881 çocuk taramadan geçerken, 37 bin 879 çocuğun da tedavisi yapıldı. Bunlara ek olarak 6 bin 239 çocuğa psikolojik destek sunuldu, 25 bin 521 çocuğa da eğitim verildi.

"Ücretsiz bir şekilde hizmet sunmaktan dolayı gururluyuz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "2013 yılında Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ni açtık. Polikliniğimizde koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. 80 bin 881 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz. 37 bin 879 çocuğumuzu tedavi etmişiz. Bu çok önemli bir rakam. Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için burada yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Burası sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Eskişehir'in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz bir şekilde hizmet sunmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde hizmet veren poliklinik hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ilgili telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika

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