Tepebaşı Belediyesi'nden Yetişkin Kursları Kaydı Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 'Belde Evleri Yetişkin Kursları' kayıtları başlıyor. 21 farklı branşta düzenlenen kurslar hem kırsalda hem de merkezde olmak üzere 35 noktada vatandaşlar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkin vatandaşlar için kurs programları düzenlemeye devam ediyor. 21 farklı branştaki kurs, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan 25 Belde Evi ve 10 Deneyimli Kafe olmak üzere 35 noktada vatandaşlar ile buluşacak. Kurs programları için kayıt işlemleri 17 Eylül Salı günü alınmaya başlayacak.

Açılacak kurslar arasında kırk yama, makrome, örgü, amigurumi, ev mefruşatı, giyim, kağıt rölyef, dantel anglez, iğne oyası, ahşap boyama, keçe aksesuarları yapımı, punch, dekoratif el sanatları, takı tasarımı, kağıt yapımı ve sepet örgücülüğü, seramik, çini tasarımı, oyuncak tasarımı, tecvidli Kur'an okuma, yağlı boya resim çalışması ve kara kalem resim çalışması branşları yer alıyor